Ance Foggia, Giovanni Zanasi è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori edili

Giovanni Zanasi è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori edili di Ance Foggia. Il titolare della Immobiliare Germa srl è stato eletto all’unanimità nel corso della riunione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo dei Giovani Imprenditori edili di Ance, composto da Alberto Biancofiore, Claudia Calice, Armando Cetola, Nobile Dilascia, Antonio Mancino, Stefano Sebastiano, Riccardo Vitulano e lo stesso Zanasi.

Il neopresidente ha ringraziato tutti i presenti ed in particolare il Presidente di Ance Foggia Ivano Chierici, il Vice Presidente Vicario Paolo Lops e il Direttore Saverio Padalino che hanno fortemente voluto la riattivazione del Gruppo Giovani Edili: “Proseguiamo nel solco dei progetti avviati dal Movimento nazionale, quello Regionale con l’intento di rafforzare il nostro impegno sul territorio per lo sviluppo della cultura d’impresa”, ha dichiarato il Presidente Giovanni Zanasi, che ha poi aggiunto: “Siamo consapevoli che i Giovani Imprenditori edili rappresentano una risorsa fondamentale e imprescindibile per la crescita economica e sociale della Capitanata”.

La prima iniziativa del Movimento, organizzata in collaborazione con Ance senior, è quella del seminario tecnico sul ‘Nuovo codice degli appalti’ previsto per il 15 maggio prossimo. Nel corso della riunione si è anche parlato di ‘Crowdfunding lending real Estate’ e le azioni intraprese da FIDIT al fine di sfruttare il “nuovo mondo” delle Fintech e far emergere le imprese “digitalmente opache”. Al neopresidente sono giunti gli auguri e le congratulazioni del Presidente di Confindustria Foggia unitamente a tutti i componenti del Consiglio Generale, i quali, hanno sottolineato il prezioso contributo dei Giovani Imprenditori per lo sviluppo delle politiche associative.