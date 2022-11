Giornata Nazionale degli Alberi: i volontari de L'Altritalia Ambiente in azione a Torremaggiore e Serracapriola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L'Altritalia Ambiente ha celebrato con successo la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita con la Legge 10 del 2013, in due comuni della provincia di Foggia: Torremaggiore e Serracapriola. A Torremaggiore, sezione guidata dal vice presidente nazionale Ruggiero Del Grosso, le volontarie Alessandra Tomasselli, Carmelanna Di Florio e Giusy, hanno piantato un ulivo nei giardini dell'istituto comprensivo “Via Sacco e Vanzetti- San Giovanni Bosco”.

Presenti anche la dirigente scolastica Pinuccia Ametta e gli alunni di tutte le classi. A Serracapriola invece i volontari dell'associazione guidati dalla segretaria sezionale Maria Marinucci, coadiuvata brillantemente da Vittorio Nanni, hanno piantato ben 12 alberi in 3 istituti scolatici e davanti alla statua di San Francesco. Gli istituti scolastici ove si è svolta la manifestazione sono l'istituto tecnico Fiani-Leccisotti e l'istituto comprensivo Raffaele Grimaldi – Giovanni Paolo II. Per ciascuna scuola sono stati messi a dimora un oleandro, un pino domestico e un leccio. Alle iniziative oltre ai dirigenti scolastici, Virginia Carducci per il Leccisotti e Addante e Senatore per il comprensivo, è stato presente anche il primo cittadino Giuseppe D'Onofrio.

Un'iniziativa questa, svolta in 2 comuni della provincia, dall'alto valore didattico tesa a sensibilizzare le giovani generazioni circa l'importanza degli alberi e della loro fondamentale funzione biologica nel garantire la qualità dell'aria e, pilastro fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Da sottolineare il forte e determinato impegno da parte di tutti i soci ma, soprattutto delle socie, che hanno contribuito alla piena riuscita dell'iniziativa.