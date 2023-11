La Fokus Protection eccellenza nel settore della sicurezza a 360° gradi: l'azienda foggiana sbarca al Dubai Airshow

Ci sarà anche la Fokus Protection, azienda di spicco nel settore della sicurezza a 360 gradi, all'esclusivo Dubai Airshow 2023, evento di rilevanza mondiale nel campo dell'aviazione. L'azienda, con sede in Foggia, è stata selezionata dal programma Puglia Sviluppo della Regione Puglia per presentare le sue ultime e rivoluzionarie innovazioni nel settore aeronautico. In occasione di questo prestigioso evento, Fokus Protection svelerà al mondo un set di soluzioni all'avanguardia progettate per migliorare la sicurezza e l'efficienza negli eliporti, vertiporti ed elisuperfici.

Tra i prodotti chiave che saranno presentati il Sistema di Atterraggio Modulare in Alluminio Riciclato (un innovativo sistema di atterraggio, realizzato con alluminio riciclato, destinato a eliporti, vertiporti ed elisuperfici. Questa soluzione all'avanguardia mira a migliorare la sostenibilità e l'efficienza operativa), aiuti Visivi Luminosi Conformi agli Standard Internazionali (Sistemi di aiuto visivo luminoso progettati secondo i più elevati standard internazionali, per garantire una visibilità sicura e affidabile negli eliporti ed elisuperfici in ogni condizione atmosferica), Groundstation Integrata (Aeronautical Dynamic System, una groundstation avanzata che gestisce la sicurezza e monitora ogni aspetto delle attività circostanti in elisuperfici, eliporti o vertiporti. Una soluzione completa per una gestione efficiente e sicura delle operazioni) e dispositivi Antincendio dal Design Unico come l’estintore omologato a forma di pinguino.

Un connubio di sicurezza e stile che ridefinisce gli standard del settore. La partecipazione di Fokus Protection alla Dubai Airshow 2023 è un'opportunità senza precedenti per la città di Foggia e per l'intera regione Puglia. L'azienda, portando con sé il patrimonio di innovazione e impegno verso la sicurezza, si posiziona come un punto di riferimento nel panorama della sicurezza a 360 gradi.