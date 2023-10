Il Comandante della Legione Carabinieri Puglia in visita a Foggia: consegnati encomi a dieci militari

Nella mattinata il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia. Al suo arrivo nella caserma “A. Guglielmi”, il Generale Del Monaco è stato ricevuto dal Colonnello Michele Miulli, Comandante Provinciale e, successivamente, ha incontrato i comandanti ed una rappresentanza dei Reparti dell’Arma presenti nella provincia, nonché i delegati della Rappresentanza militare e il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Del Monaco, che ha da poco assunto il Comando della Legione Puglia, durante la sua prima visita presso il Comando Provinciale di Foggia ha voluto esprimere la sua vicinanza a tutti i Carabinieri presenti, manifestando gratitudine per i risultati finora conseguiti nell’azione di contrasto alla criminalità comune ed organizzata ed evidenziando la necessità di continuare a garantire quotidianamente con impegno e dedizione l’importante lavoro di prossimità, vicinanza e assistenza in favore della popolazione.

Il Comandante della Legione si è poi soffermato in un colloquio con i familiari dei militari decorati deceduti originari della provincia, a cui ha espresso i sentimenti di profonda vicinanza di tutta l’Istituzione. Nella medesima occasione, ha proceduto alla consegna di dieci ricompense a militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

I militari premiati

Encomio Semplice al Capitano (ora in congedo) Giuseppe Ricucci, al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Michele Di Lella Michele e al Brigadiere Antonio Piano, effettivi alla Compagnia di San Severo, impegnati in un’indagine, condotta tra ottobre 2021 e novembre 2022 a San Severo, conclusasi con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Encomio Semplice al Luogotenente Carica Speciale Sabino Natale e al Brigadiere Capo Amedeo Di Stasi, effettivi alla Compagnia di Cerignola, impegnati in un’articolata indagine, condotta da febbraio 2021 a novembre 2022 nei comuni di Stornara ed Orta Nova, conclusasi con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per rapina a amano armata in danno di attività commerciali.

Encomio Semplice al Brigadiere Ernesto Pumpo e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Maurizio Grasso, effettivi alla Compagnia di Lucera, che nell’agosto 2022 hanno soccorso un disabile che stava soffocando a causa di un boccone di cibo, salvandogli la vita grazie a manovre che hanno consentito la disostruzione delle vie respiratorie.

Encomio Semplice al Brigadiere Mauro Antonio De Cillis e al Vice Brigadiere Giuseppe Festa, effettivi alla Compagnia di San Severo, che nell’ottobre 2022 sono intervenuti presso un’abitazione bloccando un soggetto in stato di alterazione psico-fisica, poi arrestato, che stava tentando, dopo aver ucciso il proprio genitore, di colpire anche due familiari giunti sul posto.

Elogio al Maresciallo Maggiore Antonio Petruccelli, effettivo presso la Sezione di P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Foggia, distintosi per il costante lodevole comportamento, la dedizione e l’elevato rendimento forniti nell’adempimento del servizio.

Al termine il Generale Del Monaco, accompagnato dal Comandante Provinciale, dopo un colloquio con il Questore di Foggia, si è recato presso il Palazzo di Giustizia per un saluto al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica e, a seguire, presso il Palazzo del Governo per un incontro con il Prefetto di Foggia.