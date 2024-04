La 'spedizione' del Touring Club in città per scoprire "il lato B(ello)" di Foggia

"Foggia si merita davvero l'ultimo posto per la qualità della vita in Italia?".

Se lo chiede il Touring Club che, per dare una risposta all'interrogativo, ha 'spedito' una propria inviata nella città del Maestro Giordano e di Renzo Arbore per realizzare un reportage di 6 pagine, pubblicato sul numero di aprile della rivista 'Touring': "Abbiamo scoperto che ci sono anche molti motivi per visitarla, e rivalutarla. Anche grazie al contributo del cittadino foggiano tra i più amati, Renzo Arbore", spiegano gli editori.

Nell'ampio contributo, si attraversa la storia della città - terra di Federico II - ma anche la città contemporanea, con la sua movida, i suoi guizzi culturali e i progetti per la collettività, siano essi già realizzati o in corso d'opera. Della Capitanata, rimarca l'autrice del reportage, il capoluogo dauno è sempre stato 'Cenerentola' del turismo (a differenze dell'area dei Monti Dauni, con i suoi borghi 'Bandiera Arancione' e del Gargano con il consolidato turismo balneare) ma - assicura - anche Foggia ha un "lato B(ello)" da scoprire.