A Foggia nasce un nuovo Osservatorio sul mondo giovanile del territorio

È stato presentato ieri sera presso la Sala della Ruota di Palazzo Dogana l’Osservatorio sui bambini, adolescenti e giovani adulti proposto dal Rotary Club Foggia. L’iniziativa ha visto la partecipazione della famiglia rotariana (Rotary, Rotaract ed Interact) e di un altro club cittadino, il Rotary Club ‘Umberto Giordano’.

L’Osservatorio non sarà una diramazione di quello nazionale, ma sorge per avviare un focus continuativo sul mondo giovanile foggiano che vive situazioni e problematiche diverse da comunità come quella di Milano, di Roma o ad esempio Bologna. All’incontro è intervenuta la vicepresidente della Provincia prof.ssa Nunzia Palladino che si è congratulata per l’iniziativa. Il progetto dell’Osservatorio ha avuto un percorso lungo e ricco di momenti di approfondimenti all’interno e all’esterno del Rotary, a partire dal lontano 2018 quando il giornalista Roberto Parisi fu autore di una ricerca su oltre 1000 studenti intitolata 'Giovani, sorvegliati speciali. Sono determinati, intraprendenti e non hanno paura delle sfide'.

A sostenere la nascita dell’Osservatorio è stato il dott. Giuseppe Mammana, Presidente del Rotary Club Foggia, che ha evidenziato come l’Osservatorio dovrà essere uno strumento di consultazione, in grado di capire anche di fronte a scelte importanti che un domani le istituzioni dovranno fare per la città se effettivamente combaciano con le aspettative dei ragazzi di oggi che saranno gli uomini e le donne di domani. In tutto questo la scuola rivestirà un ruolo importante, insieme alle famiglie, alle chiese e alle professionalità (ad esempio psicologi, sociologi e medici) che vorranno contribuire nella elaborazione preliminare o consultiva-descrittiva delle attività di indagine e ricerca dell’Osservatorio”. Ricco di significati anche l’intervento della prof.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale pugliese per la provincia di Foggia, che ha voluto sottolineare come simili iniziative siano utili a far crescere questa comunità. Numerosi gli interventi dei rappresentanti del mondo delle associazioni e del volontariato.

Dal dott. Pasquale Marchese, presidente del CSV Foggia, al prof. Lelio Pagliara del MoVi ed al dott. Dario Palma direttore di Enac Puglia, ed ancora l’ avv. Elisabetta Checchia Presidente del Soroptimist , il dott. Lorenzo Pedone Presidente dell’associazione 'Amico Enrico' e tanti altri contributi tra cui la dott.ssa Anna Nunzia Polito, direttrice della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infanzia-Adolescenza del Policlinico Riuniti di Foggia. Primo obiettivo sarà quello di realizzare un report entro la fine del 2023 per analizzare importanti aspetti che riguardano il mondo dei bambini e degli adolescenti. La partecipazione all’Osservatorio sarà aperta a tutti coloro che vorranno aderire o partecipare.