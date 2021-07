"Lì corrono tutti", La Società Civile chiede un semaforo presso la nuova sede dei Vigili del Fuoco: "È una battaglia di civiltà"

"Via Napoli, la nuova caserma del corpo dei Vigili del Fuoco, a mezza altezza di uno stradone in cui spesso si corre; corrono le auto, corrono le biciclette dei lavoratori dei campi, corrono i mezzi pesanti diretti verso la tangenziale. Corrono anche i mezzi in soccorso dei Vigili del Fuoco".

Con un post su Facebook il comitato di cittadinanza attiva 'La Società civile' ha annunciato l'invio di una pec al Comune di Foggia: oggetto, l'installazione di un semaforo su via Napoli, all'altezza della nuova caserma dei Vigili del Fuoco: "E noi da qui vorremmo ricominciare. Per diversi motivi, perché è giusto in primis. Perché non dovremmo spiegare a nessuno la necessità di tutelare il rientro e l’uscita di mezzi in soccorso, ma anche perché vorremmo dare un segnale. La politica, quella marcia, non può tutto. Noi cittadini possiamo fare la nostra parte".

"Per questi motivi La Società Civile - Foggia, chiede alla Commissaria Prefettizia M. Magno di avviare con estrema urgenza tutte le procedure necessarie all’istallazione di un semaforo presso la nuova sede dei Vigili del Fuoco e chiediamo ai nostri concittadini di fare lo stesso, di unirsi alla nostra battaglia di civiltà, mandando una mail al Comune di Foggia".

"Siamo fiduciosi - scrivono i componenti del comitato - di ottenere solerte riscontro in merito ad una giusta richiesta, diversamente procederemo in tutte le direzione che la legge consente. Ora vogliamo e dobbiamo essere partecipi della cosa comune e chiunque assuma l’onore e l’onore di amministrarla, deve darne conto".