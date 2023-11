A Foggia si inaugura il Centro Nascita, uno spazio di gioco per i bambini e di crescita genitoriale

Si terrà giovedì 9 novembre alle ore 17.00 l’inaugurazione del Centro Nascita, che sorgerà nei locali della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Il Centro Nascita sarà uno spazio di apprendimento e di crescita per i bambini dai 0 ai 3 anni e nasce da una sinergia importante tra l’Associazione di Promozione Sociale Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Foggia, la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e la Società Cooperativa Sociale Casa dei Bambini‘.

L’idea, che si è concretizzata grazie al lavoro sinergico tra i partner, è quella di donare alla comunità del Rione Candelaro e della città di Foggia un servizio di apprendimento per i bambini, che vada al tempo stesso a rafforzare le competenze genitoriali. Il Centro Nascita è una delle attività a latere del progetto Comunità Educante Rione Candelaro, progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della povertà educativa minorile. Comunità Educante Rione Candelaro è una progettualità, che è partita da qualche mese sul territorio di uno dei quartieri più popolosi di Foggia e che vede come capofila l’Aps Sacro Cuore e vede coinvolti partner di progetto da sempre attenti all’educazione dei ragazzi e al contrasto della povertà educativa.

I partner di progetto, oltre all’Aps Sacro Cuore, sono: l’Università degli Studi di Foggia, la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, l’Istituto Comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura, il Centro di Solidarietà di Foggia, l’Aps Gente di Foggia e il Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus. L’incontro di giovedì, dopo i saluti dell’Incaricato dell’Oratorio Centro Giovanile Sacro Cuore Don Antonio Campo, vedrà gli interventi della Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici Professoressa Barbara De Serio, docente di Storia della pedagogia, e del Professor Riziero Zucchi, esperto di Pedagogia Sociale e Responsabile Scientifico della metodologia Pedagogica dei Genitori.

“Questa iniziativa è una delle tante che in questi anni si è concretizzata per il nostro Rione e per la città di Foggia, grazie alla sinergia con l’Università di Foggia”, spiega il Presidente dell’Aps Sacro Cuore Massimo Marino. “Anche il progetto Comunità Educante Rione Candelaro, che sta muovendo i primi passi in questi mesi, nasce da un lavoro sinergico tra associazioni ed istituzioni, che quotidianamente operano e che vogliono bene a questo territorio” continua Marino che evidenzia come in questo contesto operativo “importantissimo è il ruolo dell’Università degli Studi di Foggia, con la quale stiamo lavorando al progetto Comunità Educante Rione Candelaro ed in particolare con il team del Laboratorio di Bilancio delle Competenze del Dipartimento di Studi Umanistici che da anni ci supporta nelle progettazioni e negli interventi formativi”.