Raccolta e distribuzione di viveri per famiglie indigenti

Raccolta e distribuzione di viveri per le famiglie indigenti, a Foggia.

In occasione delle celebrazioni in ricordo di don Antonio Silvestri - nato e vissuto a Foggia, tra il XVIII ed il XIX secolo, di cui il 17 gennaio ricorre l’anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1773 - la Confraternita di Sant’Eligio e la Pia Unione delle Consorelle di Santa Rita da Cascia organizzano la raccolta e la distribuzione di pacchi viveri per le persone e le famiglie più indigenti.

Chiunque, subito dopo il termine della messa della domenica mattina (ore 11.00) e di quella del giovedì sera (ore 18.00), può presentarsi presso l’ingresso laterale della Chiesa Santa Maria di Loreto, in piazza Sant’Eligio 38, e fare la sua richiesta senza alcuna formalità. La distribuzione andrà avanti fino ad esaurimento scorte, sempre che non si aggiungano nuovi benefattori, che in veste del tutto anonima, nel corso del 2023 ed in particolare durante il periodo natalizio fino ad oggi, hanno assicurato la preparazione di 300 pacchi viveri.

"Un semplice gesto di carità cristiana", commentano gli organizzatori, "che questa piccola comunità di fedeli compie aderendo ad un’antica regola, di cui a breve ricorrerà il tricentenario dalla sua fondazione, della quale il Servo di Dio Don Antonio Silvestri ancora oggi rimane il modello incantevole di virtù ed apostolo infaticabile di bene".