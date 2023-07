Laboratorio analisi di Foggia 'declassato', scatta la protesta: "Giù le mani da una struttura che funziona"

"È l'inizio di una delocalizzazione massiva che non possiamo accettare. Oggi il laboratorio, domani chissà che cosa sarà spostato". È quanto ha dichiarato Marcelo Amendola, segretario nazionale della Cub (Confederazione unitaria di Base) promotrice della manifestazione di protesta tenutasi stamani in piazza Libertà, dinanzi alla struttura Ex Inam. Il motivo è noto: il declassamento del laboratorio di analisi a mero centro prelievi, in applicazione della delibera di Giunta del 2017.

I campioni prelevati verrebbero processati a Cerignola, dove di recente è stato inaugurato un nuovo laboratorio all'interno dell'ospedale 'Tatarella'. Sul caso ex Inam, è intervenuto lo stesso direttore generale dell'Asl Antonio Nigri, il quale ha garantito che il laboratorio dell'ex Inam non chiuderà e che i prelievi continueranno a essere processati in loco.

Dichiarazioni che non convincono i sindacati: "Sarebbe un grave errore processare i prelievi a Cerignola", ha commentato Achille Capozzi, segretario provinciale Fials. Presente alla manifestazione anche il consigliere regionale Paolo Dell'Erba, che alcuni giorni fa ha inviato una interrogazione urgente all'Assessore regionale Palese.

Nelle eccezioni mosse dall'esponente di Forza Italia ci sarebbe anche l'inapplicabilità di una delibera ormai piuttosto datata, considerando che il numero di prestazioni (circa 500mila all'anno) è sensibilmente cresciuto e i parametri richiesti per il mantenimento della struttura a pieno regime sarebbero pienamente rispettati. Ecco perché il declassamento sarebbe immotivato: "I numeri richiesti sono stati ampiamente superati", ha dichiarato Dell'Erba, che ha posto l'accento anche sulla questione concernente i lavoratori che operano nella struttura: "In tanti non sanno se potranno continuare a lavorare a Foggia o se verranno trasferiti altrove".