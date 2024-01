"Archiviamo il passato e guardiamo avanti: Foggia ritrovi motivazione e identità"

"Archiviamo il passato e guardiamo avanti". E' questo l'augurio della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo per l'anno appena iniziato.

"Il 2023 mi ha portato a questa bellissima, inaspettata e complessa esperienza come sindaca della nostra città. Un incarico che ho accettato con un entusiasmo particolare perché dettato dalla consapevolezza che era giunto finalmente il momento di archiviare definitivamente il passato", spiega nel suo messaggio alla città.

"Semplicemente, dobbiamo guardare avanti. E dobbiamo farlo con la consapevolezza che Foggia si regge sulle spalle e le gambe dell’intera comunità, che responsabilmente dovrà contribuire ad aiutarci a sanare quelle criticità che per troppo tempo non le hanno permesso di essere una città normale”.

"E lo faremo, tutti insieme, con il dialogo, il confronto, la partecipazione. Il 2024 sarà l’anno in cui daremo il via al futuro riassetto della nostra città, sia materiale che immateriale e porremo le basi affinché l’atteso riscatto civile ed economico non resti solo uno slogan".

"La Foggia che immagino per i prossimi mesi è una città che abbia finalmente ritrovato motivazione e identità, che si sia riappropriata del proprio ruolo di centralità non solo nella Regione, ma nell’intero Mezzogiorno. Una Foggia che offra opportunità e sicurezza, spazi di aggregazione e infrastrutture adeguate, socialità e solidarietà. Una Foggia finalmente capace di guardarsi allo specchio con orgoglio e, perché no, un pizzico di presunzione. Che questo 2024 sia l’inizio di una rinascita, per la nostra città, per le nostre famiglie, per le nostre aspirazioni", conclude.