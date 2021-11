'So bellicos', l'associazione di Andrea Castriotta che vuole 'Stappare Foggia' e raccontare le notizie belle del territorio

Il nome dice un po' tutto: "So' bellicos", tipico intercalare appartenente all'idioma foggiano, che da alcuni mesi identifica anche la nuova Associazione di promozione sociale foggiana, che domani mattina presenterà ufficialmente il suo progetto ecosolidale 'Stappiamo Foggia' presso la sede del Conart.

Ma andiamo con ordine. L'obiettivo dell'Aps è chiaro: promuovere le belle notizie riguardanti Foggia e il resto della provincia. Ed è in questo obiettivo che si inserisce il progetto che sarà presentato domani, ovvero la raccolta di tappi di plastica, che saranno poi conferiti alle aziende di riciclo: "Siamo una associazione dalla forte vena ambientalista", racconta Andrea Castriotta, presidente della associazione. Attualmente già una quindicina di attività hanno aderito alla iniziativa: "Abbiamo trovato un accordo con l'azienda Acquaviva di Foggia, la quale ci ha donato dei boccioni di acqua dismessi che le attività commerciali riempiranno di tappi". Il progetto sta coinvolgendo anche alcuni comuni della provincia: "Una quindicina di boccioni sono partiti per Biccari, a breve il Comune ci darà il patrocinio morale. Speriamo, un domani, di ottenere lo stesso riconoscimento anche dal Comune di Foggia, anche se l'attuale situazione richiede un po' di tempo, ma sono convinto che accadrà presto".

"Non abbiamo inventato nulla, ci sono progetti simili già in essere in diverse parti d'Italia. Anche a Vieste fu lanciata una iniziativa del genere, nel 2017, dalla quale abbiamo preso spunto interfacciandoci anche con uno dei suoi promotori. Il nostro obiettivo è raccogliere il numero più alto possibile di tappi per poter poi acquistare e piantumare degli alberi. Le aziende presso le quali saranno conferiti i tappi, ci daranno un contributo, che ovviamente rendiconteremo e pubblicheremo, così ognuno potrà vedere il nostro operato. Vogliamo cercare di coinvolgere e rendere partecipe la cittadinanza il più possibile".

"Il nostro fine principale - aggiunge Castriotta - è arrivare nelle scuole, organizzare delle giornate di sensibilizzazione sul tema dell'ambiente. I ragazzi che vanno a scuola oggi sono il nostro futuro, sono loro che prenderanno per mano il nostro territorio".

La raccolta di tappi vuole essere anche un messaggio alla collettività: "Sarebbe bello in un futuro prossimo non dovercene occupare più. Vorrebbe dire che la maggior parte della popolazione ha abbandonato la plastica o, quanto meno, ne ha ridotto sensibilmente l'uso. Per il futuro pensiamo anche di creare un contest, mettendo in palio dei premi - sempre in ambito ecologico - come borracce ecologiche o anche dei semi da piantare, per continuare sulla falsariga del progetto 'Stappiamo Foggia'".

Tra i piani di 'So' bellicos' c'è anche altro: "Vogliamo creare un freepress all'interno del quale raccontiamo le belle notizie che riguardano il nostro territorio. Un giornale di poche pagine che sarà redistribuito nelle attività di ritrovo (bar, tabacchi e studi medici). Lo sappiamo, si dà troppo spazio a rapine, bombe, situazioni che hanno sempre più appeal, mentre una notizia positiva spesso tende a perdersi nei meandri del web. La scelta del cartaceo può sembrare un po' retrò di questi tempi, ma speriamo possa far rigenerare la voglia di leggere e informarsi sulle iniziative nobili che ci riguardano".

"Sono convinto che questo territorio, spesso martoriato, abbia un grandissimo potenziale, in ambito culturale e turistico, forse un po' meno dal punto di vista lavorativo, anche se le grandi risorse della nostra provincia potrebbero attrarre i grandi gruppi a investire", chiosa Andrea, che dopo alcuni anni al Nord ha deciso di ritornare nella sua città natale: "Sono stato in Lombardia e in Emilia Romagna, regioni che offrono grandi opportunità e un tenore di vita superiore, ma il calore di una città del Sud come Foggia, l'affetto della gente, sono valori che non cambierei per niente al mondo. Certo, questa è una terra con tanti aspetti da migliorare, ma ci sono ampi margini per una crescita. L'auspicio è che con iniziative come la nostra possiamo lanciare un segnale di positività a tutti i concittadini".