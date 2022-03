Arriva Dudù, il taxi parlante che accompagna i bambini che necessitano di cure speciali: la nuova iniziativa de Il Cuore Foggia

Si chiama Dudù, il taxi clown parlante che accompagnerà i bambini per le cure speciali. È l’iniziativa promossa da Il Cuore Foggia: Dudù sarà a disposizione gratuitamente dei bambini che dovranno recarsi in ospedale, per sottoporsi a esami diagnostici, per tornare a casa o per altre necessità.

Tutti colorato, con luci led che lo illuminano fuori e dentro, un dispositivo parlante, accessori simpaticissimi che ricoprono i sedili, cinture e portaoggetti pieni di sorprese per i bambini. Il tutto per rendere meno traumatico un momento difficile per i bambini costretti a ricoverarsi e ad accompagnarli saranno i simpaticissimi clown Dottori con le loro iniezioni di fiducia, gioia e tranquillità.

È possibile sostenere il progetto de Il Cuore Foggia acquistando le uova solidali realizzati da Max Dolcezze con un contributo di 8 euro.

Per ordinarlo su Foggia: Michela 366 804 1221