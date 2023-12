"Un piccolo grande dono" per i malati oncologici, l’idea solidale nata nel Centro 'M. Di Lourdes' di San Nicandro Garganico

Si intitola 'Un piccolo grande dono' l’iniziativa realizzata da Modavi Foggia e CSV Foggia, in partenariato con l’associazione Aficionados e con le cooperative San Riccardo Pampuri e innoDATA, che ha visto come protagonisti gli utenti del Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo “M. Di Lourdes” gestito a San Nicandro Garganico dal Consorzio Opus.

“L’idea è nata – spiegano gli organizzatori - dalla volontà di portare un sorriso alle persone che affrontano la durissima battaglia delle cure oncologiche. Nell’immaginario comune, l’adulto necessita di meno sostegno e ha maggior ‘forza’ per affrontare i momenti bui, ma non è sempre così. Per questo motivo, dallo scorso ottobre, gli operatori hanno iniziato a confrontarsi e a condividere idee che alla fine hanno portato alla scelta di un ‘portachiavi’ speciale: i ragazzi e le ragazze del Centro “M. Di Lourdes” hanno costruito, con l’aiuto del personale e dei volontari coinvolti, gadget natalizi con fili intrecciati”.

I portachiavi sono stati consegnati, nei giorni scorsi, al Poliambulatorio di San Giovanni Rotondo che, ogni giorno, accoglie con professionalità, attenzione e dedizione quanti si sottopongono a cure oncologiche. “La mattina successiva – spiegano i volontari - abbiamo ricevuto alcune telefonate che ci hanno scaldato il cuore. In particolare, una signora che ha ricevuto il nostro dono ha voluto condividere con noi l’emozione e l’effetto che il nostro dono le ha suscitato, rendendo il nostro Natale magico”.