"Centro di Foggia abbandonato e pericoloso: urgono interventi e controlli delle forze dell'ordine"

Walter Mancini, presidente del coordinamento per la 'Rinascita di Foggia' e il delegato al centro storico Giuseppe Vaccariello, con una nota inviata al Comune di Foggia, hanno segnalato il pericoloso stato di degrado in cui versa il centro sotto ’aspetto della incolumità pubblica, dell’igiene e del decoro, evidenziando la parte che interessa Piazza Mercato, Via Arpi, piazza Cattedrale e le vie adiacenti.

Mancini e Vaccariello chiedono maggiori controlli per garantire sicurezza pubblica, soprattutto il sabato e nei giorni prefestivi dalle 20 alle 4 del mattino, in virtù delle innumerevoli segnalazioni pervenute al coordinamento, da parte di cittadini, residenti ed esercenti della zona. "La pavimentazione è sconnessa e necessita di immediata manutenzione, soprattutto se si tiene conto del fatto che in quella zona si trovano grotte e camminamenti sotterranei e ciò potrebbe portare a inimmaginabili conseguenze in caso di smottamento o crollo della pavimentazione. In tutta la zona indicata è scarsa l’illuminazione e scarsissima è la pulizia e la manutenzione di strade e marciapiedi. Ulteriori rischi per i cittadini sono facilmente immaginabili" scrivono.

I due attivisti concludono: "Quella zona, cuore del centro storico della città capoluogo comprendente l’antico asse viario di via Arpi, l’antica piazza Mercato e la Cattedrale di Foggia, simbolo identitario della città, non può e non deve essere lasciata in stato di abbandono, né priva di costante e ininterrotto controllo della Polizia locale e delle Forze dell’ordine".