Covid-19: dopo la 'fabbrica di Dpi', il macchinario per i tamponi. L'obiettivo della Regione: "Oltre 15mila al giorno"

"Abbiamo acquistato una macchina per fare 10mila tamponi al giorno che si aggiunge alle strumentazioni già attive e che porterà la capacità della Regione Puglia ad oltre 15mila tamponi al giorno".

Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emilano al termine della riunione con i Prefetti e le autorità di sicurezza tenuta ieri mattina. Nel corso dell'incontro, come già anticipato ieri, è stata decisa una netta intensificazione dei controlli per far rispettare le regole anti-covid.

"Tanti pugliesi si stanno davvero comportando in modo corretto e responsabile, ma c’è chi ancora non rispetta elementari regole di prevenzione: è bene che comprendano che condotte a rischio non saranno tollerate", spiega il Governatore.

La nuova strumentazione per i tamponi, segue di poche ore l'avvio della fabbrica di Dispositivi di protezione individuale prodotti dalla Regione Puglia, che potranno essere, in caso di bisogno, distribuiti a forze dell’ordine, personale sanitario, protezione civile, cittadini.

"Non avremo più penuria di dpi. Questa è la prima fabbrica pubblica di Italia che produce mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3 anche con valvola e Dpi ed è l’elemento di maggiore sicurezza che avremo nella seconda ondata del Covid che arriverà in autunno".