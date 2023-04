La 'Corsa dei Buoi' si fa, ma la 'Carrese' è sempre appesa a un filo: "Fate i bravi, non scavalcate le reti"

E’ tutto pronto per la ‘Carrese’ di Chieuti in programma quest’oggi nella cittadina foggiana al confine con il Molise. Il percorso resta invariato: anche quest'anno il traguardo è previsto a masseria Rossini: “Purtroppo le istituzioni hanno ritenuto così" ha detto ieri il sindaco Diego Iacono nel corso di una diretta Facebook.

Lo scorso anno nonostante gli sforzi e i sacrifici, alcune persone hanno scavalcato le reti: “La maggior parte di questi proviene da gente che viene da fuori, dove si svolgono le carresi” ha evidenziato il primo cittadino di Chieuti. "Se non capiamo che dobbiamo sottostare a delle regole che servono per mantenere una certa sicurezza all’interno di una manifestazione cosi complessa, articolata e dinamica, purtroppo non ne usciremo più fuori.

Da qui l'appello ai suoi concittadini: "Difendete questa manifestazione. Se un avventato di un altro paese fa un infrazione, oltre a pagare penalmente perché viene denunciato come è avvenuto lo scorso anno, danneggia la nostra manifestazione”. Diego Iacono chiede di difendere la tradizione tenendo all’alta l’attenzione e segnalando chi infrange le regole: “Non abbiate paura a farlo”.

Lo scorso anno, lo ricordiamo, il permesso a svolgere la corsa dei buoi era arrivato soltanto il giorno prima. “Fino al passaggio sotto l’arco, fate i bravi. La corsa si vede all’interno delle barriere e delle sei aree preposte. Dietro i carri non potete andare” l’appello finale.