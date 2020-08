Tamponi a turisti foggiani di rientro dall'estero. La denuncia di De Leonardis: "Mancano laboratori aperti e accreditati"

Giannicola De Leonardis, consigliere regionale dei Fratelli d'Italia, denuncia il ritardo nell'esecuzione dei tamponi ad alcuni turisti foggiani di rientro da una vacanza in paesi che hanno fatto rilevare un preoccupante aumento di contagi: "Come fin troppo prevedibile, sono vittime del caos che regna nella sanità pugliese"

De Leonardis dichiara di aver ricevuto direttamente numerose segnalazioni di persone che attendono un tampone di controllo: "Il governo nazionale che ha disposto il termine ultimativo di 48 ore, mentre quello Emiliano-Lopalco lo ha fatto slittare a 72 ore, ma i tempi sono ancora più dilatati per la mancanza di laboratori aperti e accreditati in questo periodo festivo".

Il consigliere regionale sottolinea l'impossibilità di molti di poter rientrare al lavoro e il rischio di essere etichettati come trasgressori "se decidono di non osservare un'autoquarantena non prevista al momento della loro partenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per De Leonardis "il Covid-19 ha messo a nudo l'improvvisazione e l'inadeguatezza dell'operato di Michele Emiliano, non solo in ambito sanitario. Sempre più preoccupanti, e che alimentano ancora più allarme e confusione".