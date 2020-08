"Prima la salute". Contagi e focolai nel Foggiano preoccupano sindaco: "Sospendiamo lo Stornara Rap"

Contagi e focolai di Covid-19 nel Foggiano preoccupano il sindaco di Stornara, Rocco Calamita. Prima la salute dei cittadini, poi tutto il resto. Così arriva la decisione: "Sospendiamo lo Stornara Rap".

"Sulla base delle notizie diffuse dal Dipartimento Promozione della Salute, in Puglia sono stati registrati 20 casi positivi per l’infezione da Covid-19 di cui: 4 in provincia di Bari, 12 in provincia di Foggia e 4 in provincia di Lecce. In Capitanata preoccupa il focolaio familiare di Cerignola. L’Asl e il Servizio Igiene sono al lavoro per ricostruire la catena dei contagi e per le operazioni di sorveglianza attiva che, al momento, interessano una settantina di persone", spiega Calamita.

"In attesa che il quadro epidemiologico sia definitivamente chiarito e che si ritorni in una condizione di assoluta tranquillità come lo era fino a pochi giorni fa, nel rispetto delle norme di prudenza e nell’interesse a garantire la più assoluta sicurezza dei nostri concittadini e degli ospiti, l'amministrazione comunale di Stornara comunica la sospensione del 'Festival Rap 2020' che si sarebbe dovuto tenere nell’area mercatale dal 10 al 12 agosto. Rinviamo l’appuntamento a data da destinarsi. ๐—Ÿ’๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ, ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ, ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ".