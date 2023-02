La Medicina Legale di UniFg vola in Florida per il consesso tra i massimi esperti di scienze forensi

La sezione di Medicina Legale del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentaledell’Università di Foggia, anche quest’anno è presente con propri contributi scientifici al Congresso annuale dell’American Academy of Forensic Science (AAFS), giunta alla sua 75^ edizione.

Dopo due edizioni in cui, anche se solo in virtual-conference causa pandemia da Covid-19, i medici legali foggiani hanno comunque presentato i risultati dei loro studi quest'anno la prestigiosa conferenza si terrà ad Orlando (Florida) dal 13-18 febbraio e costituirà occasione di incontro tra i messimi esperti mondiali di scienze forensi.

Fra i numerosi studi scientifici provenienti da tutto il mondo e sottoposti al vaglio del comitato organizzatore, sono ben quattro gli studi della sezione foggiana accettati dall’American Academy in quanto ritenuti innovativi nel campo di studio della medicina legale. Due degli elaborati sono stati ritenuti anche meritevoli di presentazione orale, permettendo così alla delegazione foggiana composta dal direttore prof. Luigi Cipolloni, e dai dottori Stefania De Simone, Maria Antonella Bosco, Roberta Bibbò, Giovanni Pollice e Giuseppe Rinaldi di interfacciarsi direttamente con la folta platea internazionale di medici legali ed esperti di patologia forense.

Per la delegazione foggiana sarà anche occasione di incontrare nuovamente la presidente dell’American Academy of Forensic Science, dr. Laura Fulginiti, antropologa forense di fama internazionale che con la sua presenza autorevole ha onorato nello scorso mese di maggio l’International Focus su Tracce e Cadavere organizzato a Foggia dai professori Donatella Curtotti, ordinario di Diritto processuale penale, e Luigi Cipolloni, ordinario di Medicina legale. In quell’occasione la Fulginiti ha condiviso la sua pluriennale esperienza con la platea di ospiti del capoluogo foggiano e si auspica che nel corso dei lavori congressuali la delegazione foggiana negli Stati Uniti possa condividere i risultati del lavoro svolto negli ultimi mesi e contribuendo al progresso delle scienze medico forensi confrontando le proprie esperienze con la comunità scientifica internazionale.