Droni a protezione della Capitanata: premiato il comandante Iaria, training coordinator di Alidaunia

A San Marco in Lamis, in una toccante cerimonia svoltasi presso il Convento di San Matteo il 25 agosto scorso, il Comandante Tullio Iaria, Training Coordinator presso Alidaunia, è stato insignito dell'ambita medaglia Pro Ecclesia et Pontifice dalla Santa Sede.

Il prestigioso riconoscimento – che è stato possibile grazie alle segnalazioni di Padre Gaetano Iacobucci, già Fratello Guardiano del Monastero di San Matteo, e dei Frati Stefano De Luca e Padre Giovanni Novielli - non solo onora l'impegno di Iaria, ma sottolinea anche il ruolo chiave dei droni nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio, specialmente per la salvaguardia di luoghi come il Gargano, portando avanti valori scoutistici e cristiani quali il servizio alla comunità e la tutela del bene comune.

“E' un onore che riempie il mio cuore di gratitudine e umiltà. Questa medaglia rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma è anche una testimonianza del valore dei principi scoutistici e cristiani che guidano il mio impegno. Sono felice di poter unire la mia passione per i droni con l'essere al servizio della comunità e contribuire alla tutela del bene comune” ha detto Iaria.

In Alidaunia, oltre a essere il Training Coordinator della scuola dei droni, ha partecipato attivamente alla realizzazione dei protocolli per l'utilizzo degli Uas nel contrasto agli incendi boschivi, all’integrazione dei sistemi Uas a bordo degli elicotteri per attività Hems, e nella formazione di personale e staff operativo di primo ordine. “I droni giocano un ruolo fondamentale sia nel controllo e monitoraggio del territorio, aiutandoci a proteggere il bene comune e a preservare le risorse naturali sia nell’uso in situazioni di emergenza. Purtroppo la semplicità nel loro utilizzo, porta spesso a sottovalutare la complessità logistico-giuridico-amministrativa che si cela dietro a questa tecnologia” ha evidenziato il comandante. “Questo riconoscimento inaspettato è una fonte di grande ispirazione e conferma che i valori scoutistici e cristiani sono ancora molto rilevanti nella società odierna. E' un segnale che il nostro impegno, basato su principi come il servizio alla comunità e la tutela del bene comune, viene riconosciuto e apprezzato ed è quanto mai sempre più necessario. È un onore che condivido con tutti coloro che condividono la nostra missione e dimostra che la coniugazione tra tecnologia e valori etici può portare a risultati straordinari. Questa medaglia non è solo mia, ma è dei miei genitori, dei mi fratelli scout, dei miei colleghi, dei miei allievi, delle comunità che mi hanno educato, formato e permesso di servire".

Iaria è anche pilota e istruttore di sistemi Uas per Fabbrica Italiana Droni: “La mia esperienza mi ha permesso di partecipare a diversi tavoli tecnici dove ho avuto la possibilità di dare il mio contributo allo sviluppo di questa tecnologia. Il mio focus è concentrato sul contribuire alla diffusione di una corretta cultura aeronautica, nell’incrementare l’uso di questi strumenti per il servizio della comunità e nell’essere d’ausilio al contrasto di attività criminose che deturpano il territorio”.

L'assegnazione della medaglia Pro Ecclesia et Pontifice al Comandante Tullio Iaria sottolinea l'importanza di coniugare la tecnologia con i valori scoutistici e cristiani. Il suo impegno nel promuovere il servizio alla comunità e la tutela del bene comune, attraverso l'utilizzo dei droni per il controllo e monitoraggio del territorio, è una testimonianza tangibile di come l'innovazione possa essere al servizio dell'etica e della società. Questo riconoscimento incarna la bellezza di un impegno che si nutre di principi profondi, con riflessi positivi sulla vita di tutti i giorni.