Il Milite Ignoto cittadino onorario di Celle di San Vito: "Anche il più piccolo comune della Puglia sente suo questo eroe"

Il Consiglio comunale si è riunito ieri pomeriggio in piazza Municipio per deliberare il conferimento all'unanimità. La cerimonia è stata organizzata in sinergia con il Comando Militare Esercito 'Puglia