Camperisti da tutta Italia in arrivo a San Severo per la Festa del Soccorso

In occasione della Festa del Soccorso, che si svolgerà a San Severo (FG) da sabato 14 a martedì 17 maggio 2022, grazie al Camper Club San Severo, giungeranno in città decine di camper provenienti da tutta Italia.

Infatti, in virtù degli anni passati dove per la Festa del Soccorso sono giunti a San Severo decine e decine di camper, il Camper Club San Severo in collaborazione con l'Associazione Tradizione Fujente, organizzeranno un servizio d'ordine dedicato prettamente ai camperisti che giungeranno in loco per partecipare ai solenni festeggiamenti patronali nonché per conoscere la città.

Il Camper Club San Severo si è reso disponibile all'accoglienza ed al supporto dei camperisti che avranno voglia di visitare la città e di partecipare alla festa patronale, mettendo a disposizione personale associativo per le necessità dei benvenuti.

Un'ottima collaborazione tra le due associazioni permetterà una più attenta e calorosa accoglienza a tutti i camperisti che giungeranno in città, dando loro supporto, ospitalità ed assistenza.

Ai camperisti verranno consegnati anche i programmi della Festa del Soccorso ed altre broschure utili per la permanenza a San Severo.

Per tale, il Camper Club San Severo mette a disposizione ben 3 numeri di telefono da contattare per i camperisti "forestieri" che necessitano di tutte le informazioni ed assistenza per l'arrivo e la permanenza in città.

L'Associazione Tradizione Fujente intende esprimere vivi ringraziamenti al Camper Club San Severo per questa preziosa collaborazione, segno di una rinascita dell'impostazione della Festa del Soccorso e di una sempre più attiva salvaguardia e promozione del territorio che indubbiamente porterà giovamento alle ditte ed aziende sanseveresi e quindi all'economia locale.

Numeri utili del Camper Club San Severo per tutti i camperisti che vorranno venire in città:

Presidente: Domenico tel. 366.3613907

Vicepresidente: Michele tel. 342.0416806

Tesoriere: Angelo tel. 3884280200.