Anche Monte Sant'Angelo avrà un'area attrezzata per la sgambatura dei cani

È partito l’iter burocratico per la realizzazione di un’area attrezzata, illuminata, recintata e riservata alla sgambatura dei cani. L’area sarà ubicata in località boschetto della Tufara rossa, all’ingresso della Città, per chi proviene da Manfredonia