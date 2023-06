L'Anpis Puglia alla 'Sottosopra', la manifestazione che promuove l'inclusione sociale delle persone con disagio psichico

L'Anpis si appresta a tagliare il nastro della XXII Manifestazione Nazionale della 'Sottosopra' presso Corigliano Rossano dal 4 al 10 giugno dove parteciperanno circa 700 persone con disagi psico-sociale che vivranno insieme a famigliari, operatori e volontari provenienti da tutto il territorio nazionale e non solo, una settimana in cui saranno protagonisti del proprio tempo, inteso come protagonismo attivo nello stare insieme, partecipando ai ricchi eventi programmati spaziando dalle attività sportive alla musica passando per il teatro, all'escursione in barca, gite alla scoperta del territorio e manifestazioni artistiche di piazza.

Inoltre ci sarà il coinvolgimento delle Istituzioni e dei cittadini del territorio con incontri sui temi della Salute Mentale e dell'inclusione sociale, promuovendo una cultura che contrasti il pregiudizio e lo stigma nei confronti delle persone affette da un disturbo psichico. "In questi anni - spiega Antonio Lo Conte presidente dell'Anpis Puglia - l'Anpis nella realizzazione degli eventi, si è adoperata in azioni di prevenzione e promozione della Salute, favorendo aggregazione di associazioni, cooperative e tra essi le risorse del territorio necessarie e indispensabili per migliorare la salute delle persone. La salute è un bene comune".

"È una manifestazione bellissima, ho conosciuto persone che qualcuno superficialmente e con ignoranza può definire pazzi da rinchiudere, da guardare con fastidio. Io ho invece conosciuto essere umani meravigliosi, con un cuore enorme che non hanno neanche il senso del limite all'amore. Sono persone straordinarie, dotate di grandissima umanità", il ricordo di Vladimir Luxuria, madrina della edizione dello scorso anno.