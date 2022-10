Si conclude il progetto 'Sponc!', l'iniziativa che promuove la pratica sportiva come attività di socializzazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Una gara di Orienteering ed una grande manifestazione dedicata agli sport non convenzionali e agli sport tradizionali chiuderanno, in modo coinvolgente e divertente, il progetto “Sponc!”, iniziativa promossa dal Cus Foggia e dall’Area Diritto allo Studio, Servizi Sportivi e Disabilità dell’Università di Foggia e realizzata con il contributo del Dipartimento per lo Sport. Obiettivo del progetto, iniziato ad aprile, è stato quello di promuovere la pratica degli sport non convenzionali, non agonistici e dall’alto contenuto innovativo, come attività educative di socializzazione ed integrazione. Il tutto prestando particolare attenzione all’inclusione di giovani inattivi, disabili ed immigrati. La gara di Orienteering si svolgerà domenica 16 ottobre. Suggestivo teatro dell’evento sportivo sarà il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata. Alla giornata, potranno partecipare gli studenti universitari, gli studenti universitari con disabilità, gli studenti con disabilità di un istituto scolastico, bambini e ragazzi normodotati e con disabilità (a partire dai 5 anni di età).

Tre le gare previste: Corsa di orienteering: saranno ammesse rappresentative composte da 2 (due) partecipanti. Le rappresentative potranno essere miste (M/F), solo maschili o solo femminili. Gara di trail -O/Orientamento di precisione – È ammessa una squadra composta da due atleti (un Open e un Paralimpico) Gara promozionale – Riservata ai bambini e ai ragazzi normodotati e con disabilità (a partire dai 5 anni di età). Gli studenti normodotati iscritti all’Università di Foggia che riusciranno a piazzarsi tra le prime tre posizioni della Corsa di Orienteering e della gara di Trail-O, usufruiranno della parziale esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2022/2023. Il 22 ottobre toccherà invece agli impianti del Centro Universitario Sportivo di Foggia ospitare la manifestazione di fine progetto dedicata agli sport non convenzionali e agli sport tradizionali. Aperta a tutti (bambini, studenti ed adulti), la manifestazione offrirà la possibilità di provare tantissime attività ludiche e sportive, tra cui: Kin-Ball, Ultimate Frisbee, Tiro alla fune, Ruba bandiere, Tiro a segno, corsa con i sacchi e tanti altri sport! Prevista anche la presenza dell’Associazione “Sbandieratori e Musici Città di Lucera”.

Info e iscrizioni. C’è tempo fino al 10 ottobre per iscriversi, presso la segreteria del Cus Foggia in Via Napoli 109, alle gare di Orienteering. Entro il 17 ottobre invece, si potrà confermare la partecipazione alla manifestazione degli sport non convenzionali e degli sport tradizionali.

Moduli ed ulteriori informazioni disponibili sul sito www.cusfoggia.com Contatti: Segreteria Cus Foggia A.S.D. Via Napoli n. 109 – 71122 Foggia Tel. 0881.716923; e-mail: segreteria.cusfoggia@unifg.it Università degli Studi di Foggia Area Diritto allo Studio, Servizi Sportivi e Disabilità Tel. 0881.338.411; e-mail: segreteriacsu@unifg.it