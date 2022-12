I ragazzi della new Ikba – Lucera conquistano quattro titoli europei di kick boxing

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è svolto a Arsnberg (Germania) dal 12 al 13 novembre 2022 l’EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2022 di kick boxing targato WTKA. All’evento, che ha visto la partecipazione di circa 1000 atleti e numerose nazioni, ha partecipato anche l’A.s.D. “NEW IKBA LUCERA” diretta dai Maestri Serena Calabrese e Ciro Ianigro con 5 atleti. La compagine lucerina ha portato a casa piazzamenti importantissimi: GIGLIO ALESSIO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -57 KG (cat. Cadetti 13/15 anni) – CAMPIONE EUROPEO GIGLIO ALESSIO 2° CLASSIFICATO KICK LIGHT -57 KG (cat. Cadetti 13/15 anni) GIGLIO ANTONIO ALFREDO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -69 KG (cat. Juniores 16/18 anni) – CAMPIONE EUROPEO GIGLIO ANTONIO ALFREDO 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT -69 KG (cat. Juniores 16/18 anni) – CAMPIONE EUROPEO SANSARELLA ANTONIO 2° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT -63 KG (cat. Juniores 16/18 anni) SANSARELLA ANTONIO 3° CLASSIFICATO KICK LIGHT -63 KG (cat. Juniores 16/18 anni) SILVESTRE ALESSIO 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT -85 KG (cat. Juniores 16/18 anni) – CAMPIONE EUROPEO IANNELLI ROSANGELA 1° CLASSIFICATA LIGHT CONTACT -70 KG (cat. Seniores 19/35 anni) – CAMPIONESSA EUROPEA Dopo la conquista di ben 10 titoli italiani di kick boxing WTKA a giugno e la soddisfazione mondiale XFC conquistata dalla nostra Rosy Iannelli a Roma, la NEW IKBA – LUCERA riesce ad imporsi anche all’estero portando a casa ben 4 titoli europei ! Grandissima gioia espressa dalla Maestra Serena Calabrese che ha accompagnato gli atleti in Germania: “I nostri ragazzi erano alla prima esperienza all’estero con atleti di diverse nazionalità, ma la loro preparazione tecnica, la loro tenacia e la loro determinazione hanno costruito questo fantastico risultato: 4 campioni europei ed un vice campione europeo … sono veramente orgogliosa di loro ed anche in Germania abbiamo portato gloria alla nostra Lucera!!!” Il prossimo appuntamento dell’A.s.D. New Ikba – Lucera, sarà a San Severo il 18 dicembre p.v. per il campionato Regionale di kick boxing WTKA.