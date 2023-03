Occasione ghiotta per il Cerignola in casa della Turris

La rincorsa dell’Audace Cerignola verso il quarto o addirittura il terzo posto vede nella trasferta di Torre del Greco una tappa fondamentale per la squadra di mister Pazienza. Perché la Turris è assetata di punti salvezza in una stagione che era partita con ben altre aspettative e una rosa decisamente in grado, da gennaio paradossalmente più ancora di settembre, di occupare la zona play-off anziché quella play-out. Così non è stato, fondamentalmente perché, ad oggi, si sono avvicendati ben quattro allenatori sulla panchina dei “corallini” Canzi nel precampionato poi Padalino poi Di Michele e oggi Fontana. Ma i risultati sono stati decisamente deficitari: i campani occupano la terzultima posizione in classifica con 27 punti (che sarebbero gli stessi della Viterbese che però sconta un -2 di penalizzazione) frutto di 6 vittorie e nove pareggi. Le sconfitte subite sono state 14 per un totale di trenta gol fatti e ben 45 subiti, peggior difesa del torneo assieme a quella del Potenza. Tra le mura amiche i napoletani hanno fatto peggio che in trasferta con sole due vittorie e 6 pareggi. Sette le sconfitte subite per 16 gol messi a segno e ben 26 incassati (anche questo un dato peggiore delle performance esterne). Due vittorie (una a novembre e una un mese fa) nelle ultime 22 giornate sono la certificazione di un’annata storta, fatta eccezione per un avvio incoraggiante con quattro vittorie, di cui tre di fila, nelle prime sette giornate e tutte firmate dall’ex Foggia Padalino in panchina.

Cannoniere della squadra è la punta Maniero con nove reti seguito dai compagni di reparto Leonetti a quota sette, Giannone a quota tre e Longo a quota due. Un gol ciascuno per i difensori Ercolano e Frascatore, il centrocampista Ruffo Luci e l’attaccante Haoudi. Tra i marcatori figurano anche il difensore Manzi, il centrocampista Gallo e gli attaccanti Santaniello e Stampete, tutti a quota uno e tutti ceduti a gennaio.

Mercato di riparazione sicuramente movimentato sia in entrata quanto in uscita. Tra i volti nuovi spiccano quelli di Miceli dal Virtus Francavilla e Rizzo dall’Alessandria in difesa; Franco, un ritorno, dall’Avellino, Maldonado dal Lecco e Zampa dal Brindisi, anche lui un ritorno, a centrocampo; Guida dal Taranto in attacco.

All’andata il Cerignola si impose per 2-1 al “Monterisi” grazie ai gol di Malcore e Tascone intermezzati dal momentaneo pareggio di Maniero su calcio di rigore. Ultimo precedente a Torre del Greco tra le due squadre quello della Serie D edizione 2017/2018. Terminò uno pari con vantaggio dei padroni di casa a firma di Liccardi e pareggio cerignolano di Donnarumma.

Arbitro dell’incontro sarà Emanuele Frascaro di Firenze. Calcio d’inizio sabato alle 20:30.

Di seguito l’attuale rosa della Turris. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 29esima giornata

TURRIS – Allenatore: Pasquale Padalino poi David Di Michele poi Gaetano Fontana

PORTIERI

1 - Federico Donini (Confermato – 1999) (0/-0)

77 - Gaetano Fasolino (Confermato – 2000) (4/-4)

33 - Pietro Perina (Confermato – 1992) (25/-41)



DIFENSORI

6 - Salvatore Boccia (Confermato – 2001) (26/0)

31 - Sergio Contessa (Confermato – 1990) (25/0)

21 - Francesco Di Nunzio (Confermato – 1985) (18/0)

7 - Emanuel Ercolano (Confermato – 2002) (27/1)

3 - Paolo Frascatore (Confermato – 1992) (21/1)

26 – Mirko Miceli (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1991) (8/0 + 20/0 nel Virtus Francavilla)

16 – Francesco Rizzo (Proveniente dall’Alessandria – 1998) (3/0 + 8/0 nell’Alessandria)

23 - Mickael Varutti (Confermato – 1990) (0/0)

2 - Antonio Vitiello (Confermato – 2003) (15/0)



CENTROCAMPISTI

4 - Alberto Acquadro (Confermato – 1996) (24/0)

30 - Sebastiano Finardi (Confermato – 2001) (12/0)

44 – Daniele Franco (Proveniente dall’Avellino – 1994) (7/0 + 15/0 nell’Avellino)

24 – Luis Maldonado (Proveniente dal Lecco – 1996) (7/0 + 17/0 nel Lecco)

72 – Dion Ruffo Luci (Proveniente dal Trento – 2001) (4/1 + 7/0 nel Trento)

Thomas Schirò (Proveniente dal Crotone – 2000) (0/0 + 0/0 nel Crotone)

5 - Anthony Taugourdeau (Confermato – 1989) (12/0)

32 – Enrico Zampa (Proveniente dal Brindisi – 1992) (7/0 + 10/2 nel Brindisi)



ATTACCANTI

14 - Ciro Di Franco (Confermato – 2001) (1/0)

10 - Luca Giannone (Confermato – 1989) (19/3)

70 – Michele Guida (Proveniente dal Taranto – 1998) (5/0 + 21/4 nel Taranto)

15 - Hamza Haoudi (Confermato – 2001) (24/1)

11 - Vito Leonetti (Confermato – 1994) (24/7)

91 - Salvatore Longo (Confermato – 2000) (22/2)

19 - Riccardo Maniero (Confermato – 1987) (26/9)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

24 - Luigi Aquino (D) (Proveniente dalla Sampdoria e poi ceduto alla stessa – 2002) (2/0)

16 - Claudio Manzi (D) (Confermato e poi ceduto al Virtus Entella – 2000) (19/1)

8 - Francesco Ardizzone (C) (Proveniente dal Cesena e poi ceduto al Lecco – 1992) (9/0)

88 - Andrea Gallo (C) (Proveniente dal Foggia e poi ceduto al Picerno – 1997) (21/1)

20 - Andrea Invernizzi (C) (Proveniente dal Seregno e poi ceduto all’Alcione – 2000) (3/0)

17 - Luca Nocerino (A) (Confermato e poi ceduto al Portici – 2004) (0/0)

9 - Emanuele Santaniello (A) (Confermato e poi ceduto al Monopoli – 1990) (13/1)

18 - Simone Stampete (A) (Proveniente dal Frosinone e poi ceduto alla Recanatese – 2002) (8/1)