Rimonta Audace: il Cerignola va sotto di due gol, ma riemerge con D'Ausilio e Coccia

Squadra in casa Monopoli

Dopo due sconfitte di fila il Cerignola si ridesta e strappa un ottimo pareggio in casa del Monopoli. Un punto guadagnato, visto l'andamento della gara, nella quale il Cerignola si è trovato sotto di due gol. Determinante, senza dubbio, il gol di D'Ausilio giunto un minuto dopo il raddoppio dei padroni di casa. Episodio che ha tenuto in piedi le speranze della squadra di Tisci, poi premiate nei minuti finali.

Il vantaggio dei padroni di casa è giunto in chiusura di primo tempo: è Santaniello l'autore su perfetto invito da destra di Viteritti. Emozionante l'inizio della ripresa: all'11' il Monopoli trova il raddoppio con capitan Starita, che trova la deviazione al termine di un'azione imbastita da D'Agostino e rifinita da Borello. Un minuto dopo D'Ausilio beneficia di una disattenzione difensiva trovando il gol che dimezza il gap. Gol che dà coraggio alla squadra di Tisci, che costruiscono tre potenziali occasioni, l'ultima delle quali al 26' con D'Andrea. Dieci minuti dopo, arriva il gol: lo segna Coccia che in tuffo devia in rete un perfetto traversone da sinistra di D'Ausilio.

Il Cerignola sale a 16 punti in undicesima posizione. Prossimo impegno, domenica al 'Monterisi' contro il Catania.

Monopoli-Audace Cerignola: il tabellino

MONOPOLI (4-2-3-1) Perina; Viteritti (42'st Angileri), Fornasier, Fazio, Ferrini; Piarulli (1'st Hamlili), Iaccarino (32'st Riccardi); Starita, Borello, D’Agostino (48'st Peschetola); Santaniello (32'st Spalluto). A disposizione: Alloj, Botis, Di Benedetto, Cristallo, Simone, De Santis, Hamlili, Mazzotta. Allenatore: Tomei

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) Krapikas; Rizzo, Martinelli, Ligi, Russo; Coccia (42'st Neglia), Tascone, Ruggiero (28'st Sainz Maza); D’Ausilio (42'st Vitale), Sosa (47'st Carnevale); D’Andrea. A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Bianco, Prati, Gonnelli, De Luca, Pirelli. Allenatore: Tisci

Arbitro: Madonna di Palermo

Assistenti: Minafra di Roma 2 – Fratello di Latina

Quarto ufficiale: Liotta di Castellammare di Stabia

Marcatori: 39’pt Santaniello (M), 11'st Starita (M), 12'st D'Ausilio (AC), 37'st Coccia (AC)

Ammoniti: Fornasier (M), Piarulli (M), Tascone (AC)