Il Cerignola inciampa al 'Monterisi': Ravasio e Vitale regalano i tre punti al Sorrento

Serie C Girone C

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dell'Audace Cerignola e a quattro il ciclo di risultati utili di fila per l'Audace Cerignola che nel posticipo della ventunesima giornata del girone C di serie C si fa superare in casa dal Sorrento.

Una sconfitta sorprendente per la squadra di Tisci, alla luce delgi ultimi risultati che sembravano i prodromi di una svolta nella lotta per posizioni più ambiziose. Vince il Sorrento, che si conferma squadra in salute con il quarto risultato utile consecutivo che proietta la squadra di Maiuri al nono posto, in zona playoff.

PRIMO TEMPO - Passa un quarto d'ora e la partita cambia subito. Dopo una sortita di Malcore in avvio, sono gli ospiti a passare al 15'. È Ravasio a segnare con una bella girata su traversone da sinistra di Vitale. La reazione degli ofantini arriva subito, ma la squadra di Tisci pecca di concretezza, e allora è il Sorrento a costruire i presupposti per il raddoppio al 27', quando Vitale accomoda per Loreto che però si perde sul più bello. L'Audace cerca di ripristinare la parità senza costrutto.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa Tisci non cambia nulla e neppure il Sorrento, che segna nuovamente nella prima parte della frazione. Il gol lo firma l'ex Foggia Vitale (tra i migliori dei suoi), bravo a tradurre in rete un perfetto assist di Cuccurullo. Il gol potrebbe chiudere il match, ma sei minuti dopo - al 24' - la partita subisce un'altra scossa quando De Francesco si fa espellere per doppia ammonizione. Sorrento in dieci e Cerignola che si gioca il tutto e per tutto. Tisci attinge alle risorse della panchina, ed è proprio uno dei neoentrati, Sainz-Maza, a facilitare la riapertura della partita: una punizione dello spagnolo, al 26', centra il palo, D'Andrea è lesto a ribadire in rete.

Il forcing finale non produce grosse occasioni, il Sorrento soffre, ma resiste. Per l'Audace si tratta del quarto k.o. stagionale in campionato, il terzo tra le mura amiche. Il prossimo appuntamento sarà un derby: sabato 20 gennaio gli ofantini faranno visita al Brindisi, fanalino di coda del girone.