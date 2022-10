Nuova Daunia ok in casa. San Giovanni sconfitto tra le mura amiche

La Nuova Daunia si impone al campo Figc di Foggia con il più classico dei risultati contro il Capurso grazie ai gol messi a segno da Carella e Santolupo nella ripresa. Con questa vittoria contro il fanalino di coda del girone A di Promozione pugliese (assieme alla Rutiglianese), la squadra di mister Lannunziata si porta a quota dieci punti in classifica, in zona play-off.

Male invece il Real San Giovanni che perde di misura in casa per 2-1 contro la capolista Levante Azzurro. Al "Massa" va a segno Bruno per la squadra di mister Pollino mentre per gli ospiti le reti sono state realizzate da De Giglio e Panunzio. Sangiovannesi a quota quattro in classifica, come il Bitritto Norba, e in zona play-out.