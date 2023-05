Play-off: il Foggia a Cerignola per sovvertire la sfavorevole tradizione nel derby

Sono complessivamente sette i precedenti tra Cerignola e Foggia in casa Audace. Un derby provinciale che è tornato in gare ufficiali dopo ben 62 anni di assenza soltanto nel 2019.

In questa stagione vittoria per 4-2 dei cerignolani sui foggiani al "Monterisi". Gara apparentemente senza storia con tris rifilato dai gialloblu ai rossoneri, all'epoca allenati da Mario Somma, nell'arco di 23 minuti grazie a una doppietta di bomber Malcore e al terzo gol di Achik. Dauni apparentemente redivivi con Garattoni allo scadere della prima frazione e Petermann dagli undici metri al 57'. Ma ancora il solito Malcore, all'89', metteva la ciliegina sulla torta alla prestazione dei suoi.

Ultimo successo in ordine cronologico per il Foggia è quello per 1-0 in Serie D nel 2019/2020 grazie a un gol di Francesco Campagna. Ancora prima bisogna risalire al 5-1 della stagione 57/58. Erano i rossoneri di Cosmano, autore di una tripletta, ed era l’anno in cui Totò girò nella città del Basso Tavoliere il film “Gambe d’oro”, storia di un presidente (Barone Fontana, ndr) avaro e poco interessato alla sua squadra di calcio, il Cerignola appunto, fin quando non si rende conto che gli elementi migliori della sua squadra sono richiesti da formazioni di Serie A. La storia avrà il suo ovvio lieto fine con la squadra che, tutta unita, decide di restare a Cerignola con il proprio allenatore (interpretato da Memo Carotenuto, ndr). In quel film, oltre a una fantasiosa vittoria in amichevole contro la Nazionale, ci sono anche le riprese fatte allo Zaccheria in cui il Cerignola perde il derby contro il Foggia.

Negli altri quattro incontri tra le due squadre, sempre consumatisi in quarta serie (l’attuale Serie D o la vecchia C2 se preferite, ndr), il Cerignola ha sempre avuto la meglio nel 54/55, nel 56/57 e nel 36/37. Un solo pareggio tra le due squadre nel 55/56.

Serie C 1936/1937

Cerignola-Foggia 2-1 (Giancaspro, Marazza (Ce); Rossi (Fg)

IV Serie 1954/1955

Cerignola-Foggia 2-1 (Rimbaldo (Ce); rig.Gorini (Fg); Moretti (Ce)

IV Serie 1955/1956

Cerignola-Foggia 1-1 (Marchiani (Fg); Corallo (Ce)

IV Serie 1956/1957

Cerignola-Foggia 1-0 (Storti (Ce)

Prima Serie Interregionale 1957/1958

Cerignola-Foggia 1-5 (Cosmano, Della Rocca, Cosmano x2, Bortolotti (Fg); Bellapianta (Ce)

Serie D 2019/2020

Audace Cerignola-Foggia 0-1 (Campagna)

Serie C 2022/2023

Audace Cerignola-Foggia 4-2 (Malcore x2, Achik (Ac); Garattoni, rig.Petermann (Fg); Malcore (Ac)