San Severo: arriva un altro ex Real Siti

Terzo straniero per il San Severo che, dopo De Carlo, Fanelli e Barrasso, grazie al "diesse" Belen Sosa, si porta a casa un altro ex Real Siti quale Gino Ferrandez, interessante attaccante classe 2002, 12 presenze e quattro gol nell'ultimo campionato di Eccellenza Puglia girone A con la casacca della squadra di Stornara. Lo spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Las Palmas. Vero e proprio "tuttocampista" dotato di velocità e tecnica, il nuovo "legionarios" giallogranata è in grado di ricoprire molti ruoli sul rettangolo di gioco.

Intanto è durata pochi giorni l'avventura di mister Pierluigi Sementino come secondo di mister Maffucci. L'ex difensore che ha chiuso la carriera da calciatore nella passata stagione al San Severo, lascia per motivi personali.