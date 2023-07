Conferma a centrocampo per il Real Siti

Il Real Siti rinnova con il centrocampista classe 2004 Marco Cannone, 6 presenze all'esordio in Eccellenza Puglia girone A nella passara stagione dopo essere cresciuto nelle giovanili del Cerignola. "Una permanenza voluta fortemente da mister Ciurlia - come spiega il general manager Michele Rossetti che aggiunge - Marco è un ragazzo eccezionale. Calcisticamente ci darà una grossa mano. È un anno importantissimo per lui, che è un under. Mi aspetto una crescita costante perché ha tutte le qualità che servono per emergere".