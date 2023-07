Un portiere e un centrocampista per il Real Siti

Doppio colpo in entrata per il Real Siti che si assicura altri due elementi di categoria. Tra i pali arriva Massimo Orillo, classe 1990, proveniente dal Pietramontecorvino con cui ha disputato l'ultimo campionato e mezzo in Eccellenza molisana. Cresciuto nella Gioventù Calcio Foggia, ha poi giocato nel Lanciano in Serie C1 (cinque presenze), Lavello e Serperntara in Serie D; Cerignola, Turris Santa Croce, Bisaccese, Fides Scalera, Oraziana Venosa e Monte Sant'Angelo tra Eccellenza e Promozione.

"Esplosività e grande personalità, ha risposto alla chiamata del Real Siti con grandissimo entusiasmo", commenta il general manager Michele Rossetti. "Quando il Direttore mi ha chiamato ho subito detto sì. Farò di tutto per ripagare la fiducia della società e del mister. Metterò a disposizione la mia esperienza anche per i più giovani in quello che sarà un campionato durissimo", aggiunge l'estremo difensore.

A centrocampo colpo Davide Cormio, reduce da 44 presenze e 9 gol con l'Orta Nova nelle ultime due stagioni di Eccellenza Puglia girone A. Classe 1999, è cresciuto nel Barletta con cui ha anche esordito tra i "grandi". Ha inoltre vestito le casacche di Corato, Terlizzi, Audace Barletta e Sporting Lavello. "Dinamismo, corsa, qualità, intelligenza tattica e duttilità sono le sue carattertistiche - affema Michele Rossetti - Un tassello importantissimo nello scacchiere di mister Ciurlia. Sono soddisfatto perché ho conosciuto un ragazzo eccezionale. Dal punto di vista tecnico e tattico ho poco da aggiungere. Il ragazzo ha doti che, a mio avviso, verranno esaltate dal gioco del nostro allenatore".

Infine, è stato ufficializzato Pasquale Ciccone che sarà l'allenatore della Juniores.