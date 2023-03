Taekwondo, en plein della Wu Tao: al campionato interregionale due atleti su due finiscono sul podio

Ancora un grande risultato per la società foggiana Asd Wu Tao, che al campionato interregionale di taekwondo, svoltosi a Bari lo scorso weekend, ha portato a casa due medaglie. Il Palaflorio ha ospitato l'evento, al quale hanno partecipato 85 società provenienti da tutta Italia, per un totale di ben 740 atleti. La Asd Wu Tao, diretta dai tecnici Annarita De Padova e Raffaele Toscano, hanno portato solo due atleti finiti entrambi sul podio. Danila Bruno ha vinto la medaglia d'oro nella categoria massima +68 kg.

Bronzo, invece, per Francesco D'Angelo nella categoria massima +87 kg. "I ragazzi hanno dimostrato grande tecnica e strategia di combattimento, mettendo in risalto il lavoro svolto in poco tempo, considerando la ripresa delle attività dopo quasi 4 anni di stop", commentano i tecnici De Padova e Toscano, i quali sono già proiettati al prossimo appuntamento in programmo a Bari l'11 e 12 marzo prossimi.