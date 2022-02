Taekwondo, brillano i talenti foggiani al campionato regionale: un oro e un argento per l'Asd Sport project

Un oro e un bronzo targati Foggia al campionato regionale di taekwondo per cadetti, junior e senior, svolto al Palaflorio di Bari nel weekend. Una kermesse che ha visto gareggiare circa 800 atleti. Spettacolare vittoria per la foggiana Giulia Mancini.

La diciassettenne dell'Asd Sport Project si è guadagnata il gradino più alto del podio nella categoria junior -68 kg femminile cinture verdi, dopo due splendidi ko tecnici. Per la società del maestro Costantino Giantomaso è arrivato un altro ottimo risultato, quello del 14enne Lorenzo Longo, bronzo nella categoria junior -51kg maschili cinture rosse. Mancini e Longo, insieme a numerosi altri atleti foggiani, promettono di far parlare di sé in campo regionale, ma anche a livello nazionale. A marzo, infatti, sempre a Bari, è previsto il campionato italiano di Taekwondo e i foggiani si faranno trovare pronti.