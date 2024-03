La foggiana Martina Criscio alle Olimpiadi di Parigi col team azzurro di sciabola femminile

Anche il team di sciabola femminile conquista il pass per le Olimpiadi di Parigi della prossima estate: il verdetto è arrivato da St. Niklaas, in Belgio, prima ancora del termine della gara odierna.

Il quartetto azzurro – di cui fanno parte la foggiana Martina Criscio, terza ieri nella prova individuale, la friulana Michela Battiston che si allena al Circolo Schermistico Dauno, Chiara Mormile e Irene Vecchi – ha acquisito la matematica certezza grazie alla vittoria nei quarti dell’Ucraina sugli Stati Uniti che, per soffiare la qualificazione all’Italia, avrebbero dovuto vincere la gara.

Anche l’Italia – che negli ottavi aveva regolato la Grecia per 45-32 – è uscita nei quarti di finale, battuta dall’Ungheria per 45-41. Ormai mentalmente appagate per aver raggiunto l’obiettivo a cinque cerchi, le Azzurre hanno perso anche i due successivi assalti col Giappone (45-38) e con la Spagna (45-41) chiudendo all’ottavo posto. Con la qualificazione alle Olimpiadi l’Italia del CT Nicola Zanotti potrà portare ai Giochi tre sciabolatrici nella prova individuale più una quarta per la gara a squadre.