Mattinata sarà protagonista della quinta tappa del Giro d’Italia ciclocross

Il Giro d’Italia Ciclocross doppia la boa di metà percorso della tredicesima edizione al largo dell’azzurro mare Adriatico. A dieci giorni dalla tappa di Follonica, trasmessa ieri sui canali di Rai Sport, la carovana comincia a spostarsi in Puglia per una seconda parte di Rassegna Rosa che vedrà protagonista il Centro e il Mezzogiorno d’Italia.

Domenica 28 novembre sarà l’affascinante Gargano ad accogliere per la prima volta la contesa della maglia rosa sul calcareo candido ciottolato di Mattinata, la perla del Golfo di Manfredonia non lontana dalle celebri spiagge di Vignanotica e Baia delle Zàgare. Il tandem Team Bike Terenzi e Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di Bari in seno al neonato consorzio Puglia Bici e Futuro, con la regia e la supervisione dell’ASD Romano Scotti, propone un’assoluta new entry che fonda però le sue radici in una solida e consolidata esperienza organizzativa dei suoi promotori, pronti a travolgere di emozioni rosa un territorio ancora tutto da esplorare per il Giro d’Italia Ciclocross.

Il Gran Premio Città di Mattinata, tappa 5 del Giro d’Italia Ciclocross, si disputerà sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana con il consueto status di gara nazionale (iscrizioni aperte sino a giovedì sera sul portale Fattore K con l’ID federale 159978 e per i soli cicloamatori con mail a iscrizioni@ciclocrossroma.it) e vedrà protagonisti tutti i migliori protagonisti del panorama italiano, pronti a lottare per una maglia rosa ancora incertissima in quasi tutte le categorie, promettendo una corsa spettacolare e ricca di colpi di scena.

Si correrà su un percorso altamente suggestivo, i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni, che dagli ulivi simbolo della terra di Puglia porterà i crossisti sino a lambire le acque del mare Adriatico in un colpo d’occhio mozzafiato

IL PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI – Il Gran Premio Città di Mattinata entrerà nel vivo sabato 27 novembre con l’apertura della segreteria alle pre 14:00 e l’inizio delle prove ufficiali (disponibili fino alle ore 16:00). Alle 18:00 avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione, mentre domenica sarà il giorno delle gare: dalle ore 9 con i master per chiudere alle 15 con i professionisti, senza soluzione di continuità, passando per le categorie giovanili, le internazionali e le femminili. Il grande spettacolo del Giro d’Italia Ciclocross sta per sbarcare sul Gargano! Obbligatorio il Green Pass per accedere a tutte le aree dell’evento. La tappa sarà trasmessa in sintesi su Rai Sport nella settimana successiva all’evento e, a seguire, anche su numerose tv private e specialistiche.

MICHELE BISCEGLIA (Sindaco di Mattinata): «Correrà veloce, lungo le ali della farfalla bianca di Puglia, il Giro Italia Ciclocross. È un grande onore per noi ospitare questa importante gara sportiva, che riscopre Mattinata sotto una nuova veste: un circuito naturale ideale per questo sport spettacolare. Più di 500 atleti a bordo delle loro bike faranno di Mattinata un’arena lungo un percorso di grande effetto, un panorama unico che alterna mare, falesie bianche, ulivi.

Mattinata diventa sempre più èXtraordinaria e punta così a creare un sodalizio tra lo sport e il turismo, in un’ottica di extra stagionalizzazione, in un’ottica di marketing territoriale che punta su nuovi asset strategici per promuovere un territorio dalle tante sfumature che dal mare all’entroterra è in grado di regalare emozioni uniche.

Il binomio sport e promozione e valorizzazione delle risorse territoriali è anche il fulcro di un accordo che a breve sarà sottoscritto tra 25 comuni della Puglia e la Federazione Ciclistica Italiana all’interno del quale il Comune di Mattinata svolgerà un ruolo di protagonista. Emozionante, sono certo, sarà vedere gli atleti con le loro bike sfrecciare lungo il percorso con Mattinata protagonista di questa tappa garganica».

PAOLO VALENTE (Assessore all’industria turistica di Mattinata): «Una distesa di ulivi che abbraccia il mare azzurro e cristallino, falesie bianche che corrono lunga la costa e si gettano in mare, faraglioni imponenti che guardano l’orizzonte. Mattinata è una piccola gemma nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, uno scrigno di bellezze naturalistiche, archeologiche, paesaggistiche, dove la storia incontra la natura. Terra dell’olio, delle tradizioni, dell’experience in natura, Mattinata con il suo bianco centro storico, è conosciuta come la Farfalla bianca di Puglia.

Tra queste bellezze, lungo la via che porta al mare e guarda all’entroterra, si svolgerà la gara sportiva più spettacolare di sempre, il Giro Italia Ciclocross. Un evento che siamo lieti di ospitare, che farà di Mattinata in quei giorni, la “casa” di atleti, team, accompagnatori e tifosi da tutta Italia.

Un’occasione di grande promozione del territorio ma anche un modo per attrarre nuovi flussi turistici e per dare impulso a quel turismo extrastagionalizzato su cui stiamo molto investendo. Un binomio, quello tra sport e turismo, che rappresenta un asset in forte crescita su cui puntiamo. Il ciclocross rientra in questa visione, una gara spettacolare che vede Mattinata con le sue bellezze, con le sue risorse naturalistiche, privilegiato palcoscenico, di una competizione sportiva emozionante e spettacolare».