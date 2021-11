Club Scherma San Severo esulta: la sciabolatrice Martina Giancola è seconda ai campionati nazionali Cadetti di Montesilvano

Martina Giancola del Club Scherma San Severo ha conquistato il secondo posto al pala Dean Martin di Montesilvano nella prima prova nazionale di sciabola su 94 atleti provenienti da tutt’Italia.

Dopo una eccellente fase a gironi, nel tabellone della diretta, la sciabolatrice sanseverese classe 2005 ha esordito battendo 15-4 Vittoria Antoniello della Virtus Bologna. Poi ha inflitto il punteggio di 15-6 in successione a Simona Nicastro del circolo schermistico Mazarese, Francesca D’Orazio delle Lame Tricolori ed Alessandra Nicolai del Padova Scherma.

In semifinale Giancola si è imposta per 15-10 a spese di Maria Clementina Polli del Club Scherma Roma ma in finale ha dovuto arrendersi a Mariella Viale della Champ Napoli, campionessa italiana Under 17 in carica, col punteggio di 15-9.

Sul terzo gradino del podio Giada Likaj della Virtus Bologna e la già menzionata Maria Clementina Polli del Club Scherma Roma, a seguire si sono classificate Chiara Resciniti (Champ Napoli), Elisabetta Borrelli (Club Scherma Roma), Alessandra Nicolai (Padova Scherma) e Valeria Fondi (Frascati Scherma).