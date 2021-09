Kumite, Marco Ciminiello terzo al memorial di Karate 'Andre Nekoofar"

Lo scorso weekend del 25 e 26 settembre presso il centro olimpico Fijlkam di Roma Mario Ciminiello ha conquistato un terzo posto al memorial di Karate 'Andre Nekoofar". L'atleta della società dell'omonimo team G.S. Fiamme Cremisi Bersaglieri ha vinto la finale del terzo e quarto posto della specialità Kumite, combattimento a contatto controllato. Nono posto per Daniele Colecchia.

Le gare, disputate nel pieno rispetto delle regole anti covid 16, hanno visto la partecipazione di 169 società provenienti da tutta l'italia con 745 atleti. "Adesso è tempo di festeggiare ma riprenderanno subito gli allenamenti presso la palestra di famiglia a Foggia in via Calvanese per i prossimi appuntamenti dell'8/9 ottobre agli ppen di Crozia e del 16/17 per il campionato italiano" spiegano dalla società-