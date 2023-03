Karate, Mario Ciminiello vince l’oro al Trofeo delle Regioni

Si è svolto domenica scorsa, presso il palasport ‘Sandro Pertini’ di Noicattaro – nel Barese – il Trofeo delle Regioni di karate, al quale hanno partecipato atleti di tutta la Puglia. Ben 199 i partecipanti impegnati nelle discipline del Kata (forme) e Kumite (combattimento a contatto controllato) in tre categorie (under 18, master e veterani).

Tutti gli atleti vincitori faranno parte della squadra che la Regione Puglia presenterà al Campionato Italiano a Rappresentative regionali, in programma il 18 e 19 marzo prossimi a Roma presso il Centro Olimpico Federale a Ostia Lido. Il Team Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri di Foggia, diretto dal Maestro Cesare Ciminiello, ha portato alla rassegna due atleti, Mario Ciminiello e Gerardo Mazzardo, entrambi guidati dai tecnici Cesare e Alessia Ciminiello. Sugli scudi Mario Ciminiello, che ha conquistato l’ordo nella sua categoria. Ottimo risultato anche per Mazzardo, finito ai piedi del podio. Per lui, un onorevole quinto posto.