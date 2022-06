Europei di Scherma: Samele, Criscio e la foggiana 'acquisita' Battiston a caccia di una medaglia

Diramate le convocazioni per i Campionati Europei Assoluti di scherma che si terranno ad Antalya, in Turchia, dal 17 al 22 giugno: nell?elenco dei 25 atleti convocati figurano nella sciabola anche i pugliesi Luigi Samele e Martina Criscio nonché Michela Battiston, friulana di nascita ma che si allena presso il Circolo Schermistico Dauno. Due pugliesi anche tra i Maestri di sciabola nello staff tecnico del CT Nicola Zanotti: si tratta di Benedetto Buenza e Tommaso Dentico.

Gli Europei Assoluti tornano tre anni dopo l'ultima volta quando, a Dusseldorf 2019, l'Italia conquistò 10 medaglie di cui due d'oro, due d'argento e sei di bronzo: Luigi Samele gareggerà nella prova di sciabola individuale venerdì 17 giugno mentre domenica 19 giugno sarà la volta di Martina Criscio e Michela Battiston nel tabellone femminile. Le prove a squadre sono in programma lunedì 20 giugno (maschile) e mercoledì 22 giugno (femminile): compagni di squadra di Samele saranno Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre (Giovanni Repetti riserva in Italia); con Criscio e Battiston figurano anche Rossella Gregorio ed Eloisa Passaro (riserva Chiara Mormile).

Samele, in forza alle Fiamme Gialle, la scorsa settimana si è aggiudicato per la quarta volta il titolo italiano di sciabola: alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto l?argento sia nell?individuale che a squadre ma la sua prima medaglia a cinque cerchi è il bronzo conquistato dieci anni fa a Londra. Criscio (tesserata per le Fiamme Oro) e Battiston (Aeronautica Militare) sfiorarono il podio a squadre nell?estate scorsa a Tokyo: nel palmares della foggiana anche una medaglia d?oro a squadre ai Mondiali di Lipsia nel 2017 e la vittoria agli Assoluti nel 2016.