Showdown, la foggiana Donata Vecere vince il campionato di serie B e conquista la massima serie

C’è anche la foggiana Donata Vecere, tra le atlete di Showdown (sport paralimpico per ipovedenti e non vedenti, simile all’Hair hockey) promosse nel campionato di serie A di ipovedenti e non vedenti.

La Vecere, appartenente alla Usscrd Capitanata, si è infatti classificata al primo posto nel campionato femminile con 42 punti, al termine degli incontri disputatisi a Roma lo scorso 20 marzo.

Insieme alla Vecere, salgono in massima serie anche Rosa Riccardi (Noived Napoli) e Jessica Parodi Tumino (Liguria non vedenti).

Scende di categoria, invece, l’altra componente della Usscrd Capitanata Teresa De Bellis, classificatasi decima.