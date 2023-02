Calcio a 5, il Cus Foggia conquista l'accesso alla final four di Coppa Puglia

Final Four! Questo lo storico traguardo raggiunto dal Cus Foggia che, per la prima volta, è riuscito a strappare il pass per le finalissime della Coppa Puglia di calcio a 5 di Serie C2, in programma l’11 ed il 12 marzo. Decisivo il doppio successo ottenuto ai quarti contro il Nettuno Bisceglie, liquidato dai rossoneri con 5 gol all’andata e 5 gol al ritorno.

“Siamo davvero molto contenti. I ragazzi quest’anno stanno facendo cose straordinarie, in campo ed in allenamento danno tutto ed i risultati si vedono. Andare avanti in Coppa Puglia, per noi, vuol dire consolidare quel processo di maturità fondamentale per vivere da protagonisti questa stagione. Adesso però viene il bello: in campionato (dove la squadra cussina occupa il secondo posto, a tre lunghezze dalla capolista Just Mola) ed in coppa ci attendono le sfide decisive. L’ambiente è carico, vogliamo scrivere pagine importanti nella storia del calcio a 5 foggiano”.

Questo il commento di mister Natale Coccia, leader del gruppo rossonero. “Un gruppo che – aggiunge il tecnico del Cus Foggia - deve molto alla società. La crescita registrata negli anni è netta e tangibile. Un salto di qualità che porta la firma anche e soprattutto del nostro team manager Milko Pollidoro: il suo accurato ed appassionato lavoro di scouting sta dando i suoi frutti”.

Qualificate alle Final Four di Coppa Puglia, insieme al Cus Foggia, anche l’MB Futsal Giovinazzo, Gioco Calcio tra Amici (Taranto) ed il Carovigno 1949.

Ancora da definire, invece, la sede che ospiterà gli scontri finali.