Pugilistica, la Taralli di Foggia è un'officina di successi: spicca il talento di Christian Mazzola

Domenica 18 febbraio 2024, dopo un combattuto torneo, il giovanissimo Christian Mazzola si è aggiudicato il titolo di Campione regionale del torneo 'Pb Cup'.

Nel cuore della scena pugilistica locale, domenica, durante il torneo regionale, è spiccata una giovane promessa di questo sport, Christian Mazzola.

Il classe 2008 ha dimostrato il suo talento sul ring con umiltà e perseveranza, mettendo in pratica tutti gli insegnamenti del Coach Lorenzo Delli Carri che, attraverso anni di esperienza, ha plasmato il giovane talento.

Fondamentale è stato il supporto instancabile del presidente della Pugilistica Taralli Vincenzo Valter Verderosa sempre al seguito dei propri ragazzi.

Il giovane campione, tuttavia, non si culla sui successi passati e guarda già al futuro, ai campionati regionali valevoli per le qualificazioni alle fasi nazionali del prossimo marzo. Per il giovane Christian questo è solo l'inizio.