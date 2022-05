Campionati del Mediterraneo Cadetti e Giovani, Cicchetti d'oro nella sciabola under 20

Dopo la medaglia d’argento vinta nella categoria Under 17 (col primo posto che gli era sfuggito all’ultima stoccata con il francese Lucas Guilley), lo sciabolatore pugliese del Circolo Schermistico Dauno Davide Cicchetti si impone fra gli Under 20 salendo sul gradino più alto del podio in occasione dei Campionati del Mediterraneo Cadetti e Giovani disputati in Giordania.

Nelle fasi conclusive della categoria Giovani Cicchetti ha superato per 15-9 il turco Tolga Aslan in semifinale e per 15-10 l’atleta di casa Aballah Tahlah in finale; medaglia di bronzo per l’altro azzurro Alessandro Conversi, quinto Francesco Pagano, settimo Cosimo Bertini e ottavo Leonardo Tocci.

In totale 34 medaglie per l’Italia, di cui 7 d’oro, 11 d’argento e 16 di bronzo: bilancio decisamente positivo in questa edizione numero 18 della manifestazione promossa dalla Confederazione del Mediterraneo di scherma, che nel prossimo anno festeggerà proprio in Italia il ventennale della sua attività.