Pankration, agli Assoluti l'Artagon Foggia ottiene un prestigioso quinto posto: diversi gli atleti qualificatisi ai campionati europei

I ragazzi del team foggiano hanno dominato la competizione in numerose classi e categorie di peso. Per alcuni di essi, la possibilità di partecipare ai campionati Europei in programma ad Atene dal 9 al 13 dicembre