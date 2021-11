Malattia di Parkinson, come riconoscerla e cosa fare all'insorgere dei primi sintomi

I sintomi della Malattia di Parkinson sono caratterizzati da tremore, acinesia,bradicinesia e l’ipertonia e in una percentuale significativa di pazienti la malattia esordisce con sintomi depressivi.Il tremore è presente nel 70-80% dei casi ed è spesso questa manifestazione clinica a indurre il paziente a recarsi dal medico di famiglia: inizia a manifestarsi in genere in una o in ambedue le mani, per estendersi agli arti superiori e inferiori, al capo, alla mascella, alle labbra. Il tremore parkinsoniano possiede la caratteristica di essere un tremore "di riposo" e scompare nel sonno e la diagnosi si basa sulla identificazione dei sintomi motori cardinali e la terapia è affidata essenzialmente alla Levodopa, ai Dopaminoagonisti, agli Inibitori della MAO-B.

In fase iniziale di malattia i sintomi motori sono ben controllati dalla terapia dopaminergica e il paziente è in fase cosiddetta di "luna di miele". Dopo circa 5-7 anni dall’esordio del quadro clinico il paziente entra in una fase definita “Complicata” mentre in fase avanzata di malattia le principali opzioni terapeutiche sono affidate alla Apomorfina, alla stimolazione cerebrale profonda, alla Duodopa. Tutte le strategie terapeutiche mirano essenzialmente a ottimizzare due funzioni: il pensiero e il movimento.

Presso l’Opera “Don Uva” di Foggia è attivo un ambulatorio dedicato alle Malattie Degenerative (Parkinson e Demenza): il martedì dalle ore 10.00 alle ore12.30. Occorre prenotarsi presso il PUA (Punto unico di accesso) telefonando al Numero telefonico 0881-715614 con impegnativa del medico curante.