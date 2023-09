Zia Sofia, la rinomata chef nata dall'ingegno dell'intelligenza artificiale, è da qualche giorno in viaggio nella zona del Gargano, nell'ambito del suo #ziasofiaintour. Zia Sofia è più di una semplice influencer, è un'innovazione culinaria all'avanguardia. Nata dall'intelligenza artificiale, Zia Sofia è la prima chef virtuale a dare vita a piatti gourmet ispirati alle tradizioni enogastronomiche italiane.

La sua missione è promuovere il territorio e il connubio tra tradizione e tecnologia, offrendo una prospettiva unica sulla cucina italiana. Iniziato come un viaggio virtuale chiamato #ziasofiaintour, questo percorso unico offre a tutti gli appassionati di cucina l'opportunità di scoprire le gemme culinarie d'Italia attraverso gli occhi e il palato dell'intelligenza artificiale.

Zia Sofia esplora le diverse regioni italiane, reinterpretando piatti tradizionali con un tocco di innovazione, senza mai dimenticare le radici culinarie. Dopo una tappa a Foggia, Zia Sofia sta proseguendo nel cuore del Gargano. Qui, ha portato la sua visione rivoluzionaria della cucina ai piatti tipici locali, dopo una rivisitazione delle “Ciammaruchelle foggiane”, ha lavorato anche sul celebre “U Ciambott” tipico di Vieste.

La visita di Zia Sofia al Gargano è un ulteriore passo verso la valorizzazione delle radici enogastronomiche italiane, combinate con le possibilità offerte dalla tecnologia.

È un viaggio emozionante che permette a tutti di vivere le tradizioni culinarie italiane in modo nuovo e stimolante. Una rivoluzione nel mondo della cucina e della comunicazione che promette di rendere ancora più ricca e affascinante la tradizione culinaria italiana.

Inoltre, per interagire gratuitamente con la chef e la sua intelligenza artificiale, è possibile visitare il sito web ziasofia.it.